Parteitag der Grünen hat begonnen

Wiesbaden: Mehr als 800 Delegierte sind zum dreitägigen Grünen-Parteitag zusammen gekommen. Die 50. Bundesdelegiertenkonferenz steht im Zeichen vieler Veränderungen. Heute noch sollen Omid Nouripour als Parteichef verabschiedet werden sowie Emily Büning als Politische Bundesgeschäftsführerin. Co-Parteichefin Ricarda Lang wird morgen verabschiedet. Dann soll auch der neue Bundesvorstand gewählt werden. Als neue Parteivorsitzende bewerben sich Franziska Brantner und Felix Banaszak. Am Sonntag soll bei dem Treffen in Wiesbaden Robert Habeck als Kanzlerkandidat für die vorgezogene Bundestagswahl nominiert werden. Heute Abend steht noch eine Debatte zur aktuellen Lage an, bei der es auch um das Platzen der Ampel-Koalition mit SPD und FDP in der vergangenen Woche gehen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 18:15 Uhr