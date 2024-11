Parteien starten in die Wahlvorbereitung

Berlin: Die Parteien in Deutschland starten an diesem Wochenende in die direkte Vorbereitung auf die vorgezogene Bundestagswahl. Unions-Fraktionschef Merz wurde in seinem heimischen Hochsauerlandkreis zum CDU-Direktkandidaten gewählt. Er kündigte für den Fall eines Wahlsiegs einen Wandel in der Wirtschaftspolitik an - weg von staatlicher Regulierung hin zu mehr Anreizen für Bürger und Unternehmen. In Bochum hat der BSW-Landesverband Parteigründerin Sahra Wagenknecht zur Spitzenkandidatin für Nordrhein-Westfalen gewählt. Auf Direktkandidaten verzichtet das BSW, es setzt auf eine Zweitstimmenkampagne. In Berlin zeigte sich Kanzler Scholz zum Wahlkampfauftakt trotz schlechter Umfragewerte kämpferisch. Er bezeichnete die SPD als "Kraft der Mitte" gegen "schrille Populisten". Bundesaußenministerin Baerbock rief die Grünen in Cottbus zu einem fairen Wahlkampf auf. Es sei eine Frage des Anstands, die demokratischen Mitbewerber nicht mit Dreck zu bewerfen, so Baerbock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 17:00 Uhr