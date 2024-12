Parteien kritisieren schlechten Zustand der Kinderbetreuuung

Berlin: Nicht nur die Chefin der Wirtschaftsweisen, Schnitzer, kritisiert den Zustand der Kinderbetreuung in Deutschland. Auch Politiker aus allen politischen Lagern bemängeln, die Betreuung sei nicht zuverlässig. Schnitzer hatte in den Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe gesagt, Kitas seien zu wenige Stunden am Tag geöffnet, zu viele Wochen im Jahr geschlossen. Das Betreuungssystem verlange oft die Unterstützung von Großeltern oder Babysittern, was viele Eltern dazu zwinge, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Von den Grünen und der FDP hieß es, verlässliche Kinderbetreuung sei für die beruflichen Chancen der Eltern notwendig. Und die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Breher, sagte, die Qualität der frühkindlichen Bildung habe eine "zentrale Bedeutung für die Zukunft unserer Gesellschaft". In deutschen Kitas fehlen laut einer Studie etwa 125.000 Fachkräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 18:00 Uhr