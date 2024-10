Parteien in Thüringen informieren über Sondierungen

Erfurt: Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen haben CDU, BSW und SPD Chancen für eine Dreier-Koalition ausgelotet und mehrere Sondierungsrunden absolviert. Ergebnisse der seit Ende September laufenden Gespräche werden Vertreter der drei Parteien am Mittag in Erfurt vorstellen. Dann wird entschieden, ob Koalitionsverhandlungen für eine sogenannte Brombeer-Koalition aufgenommen werden. Stärkste Fraktion in Thüringen ist die AfD mit dem rechtsextremen Politiker Björn Höcke an der Spitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2024 05:00 Uhr