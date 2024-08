Parteien für schärfere Regeln bei Heimatreisen von Geflüchteten

Berlin: Dass Flüchtlinge Urlaub in ihren Heimatländern machen, stößt hierzulande auf immer mehr Kritik. Die Ampel-Parteien zeigen sich deshalb bereit, die entsprechenden Gesetze zu verschärfen. Der SPD-Innenpolitiker Hartmann sagte der "Mediengruppe Bayern", Deutschland gewähre Menschen Schutz, die aufgrund von Gefahr für Leib und Leben fliehen mussten. Wenn Flüchtlinge aber für einen Urlaub zurückkehrten, könne keine unmittelbare Gefahr vorhanden sein. Ähnlich äußerten sich Politiker von FDP und Grünen. Hintergrund ist eine Recherche des Fernsehsenders RTL, wonach Reisebüros in Hamburg angeblich für Menschen aus Afghanistan Reisen an den Hindukusch organisieren.

