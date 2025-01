Parteichefin Weidel wird mit großer Mehrheit zur AfD-Kanzlerkandiatin gekürt

Riesa: Auch die AfD ist heute zu einem Bundesparteitag zusammen kommen. Dabei wurde die Co-Vorsitzende Weidel offiziell zur Kanzlerkandidatin bestimmt. In ihrer Rede kündigte sie an, im Falle eines Wahlsiegs die deutschen Grenzen lückenlos zu schließen. Zudem werde die Bundesrepublik unter einer AfD-Regierung aus dem gemeinsamen EU-Asylsystem aussteigen. Weidel stellte darüber hinaus auch Einschnitte in die Wissenschaftsfreiheit in Aussicht. Am Rande der AfD-Konferenz kam es zu teils gewaltsamen Protesten. Die Polizei registrierte mehr als 30 Straftaten, sechs Beamte wurden verletzt. Auch ein Politiker der Linken erlitt Verletzungen, ein Polizist soll sie bei den Protesten geschlagen haben. Sachsens Polizeipräsident Rodig entschuldigte sich für den Vorfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 19:00 Uhr