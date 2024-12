Parlamentswahl in Rumänien hat begonnen

Bukarest: Eine Woche nach der Präsidentenwahl hat in Rumänien die Parlamentswahl begonnen. Nach dem überraschend guten Abschneiden des russlandfreundlichen Politikers Calin Georgescu in der ersten Runde könnte das rechte Lager auch bei der Abstimmung über das Parlament erstarken. Bislang stellt das linke Lager die Mehrheit. Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl hatte das Oberste Gericht eine Neuauszählung der Stimmen angeordnet. Kritiker werfen dem parteilosen Georgescu vor, beim Wahlkampf auf Tiktok gesetzt und dort bevorzugt behandelt worden zu sein. Die zweite Abstimmungsrunde ist in einer Woche. Rumänien als EU- und Nato-Mitglied hat angesichts des Ukraine-Kriegs eine große strategische Bedeutung, 5.000 Nato-Soldaten sind dort stationiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 08:00 Uhr