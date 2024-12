Parlament setzt südkoreanischen Präsidenten Yoon ab

Seoul: Das Parlament in Südkorea hat Präsident Yoon des Amtes enthoben. Im zweiten Anlauf hat der Antrag der Opposition die nötige Zweidrittel-Mehrheit bekommen. Yoon hatte vor elf Tagen kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen, um gegen die Opposition vorzugehen und damit eine schwere Staatskrise ausgelöst. Vorgestern verteidigte er sich in einer Fernsehansprache. Er habe das Kriegsrecht zum Schutz der Nation ausgerufen - seine politischen Gegner seien "staatsfeindliche Kräfte". Am Tag davor hatten Ermittler das Büro des Präsidenten durchsucht, um Aufzeichnungen der Kabinettssitzungen zu finden, die während des Kriegsrechts stattgefunden haben. Yoon werden Aufruhr und Landesverrat vorgeworfen.

