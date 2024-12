Paritätischer Gesamtverband warnt vor Pauschal-Wohnkosten bei Bürgergeldempfängern

Berlin: Der Paritätische Gesamtverband warnt davor, Bürgergeldempfängern einen Pauschalbetrag für die Wohnkosten zu zahlen. Hauptgeschäftsführer Rock sagte der "Stuttgarter Zeitung", diese Idee gehe komplett an der Realität vorbei. Sie sei weder finanziell zielführend, noch sozialpolitisch zu verantworten, so Rock. Preiswerter Wohnraum sei knapp, niemand könne einfach in eine andere Wohnung ziehen, so Rock. Ihm zufolge wären vor allem Familien und ältere Menschen die Leidtragenden.

