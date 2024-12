Pariser Kathedrale Notre-Dame ist feierlich wiedereröffnet worden

Paris: Fünfeinhalb Jahre nach dem Brand von Notre-Dame ist die Kathedrale am Abend wiedereröffnet worden. Der französische Präsident Macron sagte bei der feierlichen Zeremonie, mit der Rettung der Kirche in dieser kurzen Zeit habe das Land bewiesen, wozu es in der Lage sei - nämlich das Unmögliche zu schaffen. Er dankte den Feuerwehrleuten, die die komplette Zerstörung durch die Flammen verhindert hatten, und den Handwerkern, Architekten und Ingenieuren, ohne die der Wiederaufbau nicht möglich gewesen wäre. Zur Wiedereröffnung waren auch rund 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt angereist, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier. Heute Vormittag wird im Beisein des Pariser Erzbischofs und von 150 Bischöfen aus ganz Frankreich die erste Messe in Notre Dame gefeiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 06:00 Uhr