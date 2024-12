Pariser Erzbischof weiht Altar der Kathedrale Notre-Dame während erster Messe

Paris: Am Tag nach der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame hat der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich in einer ersten Messe dort den neuen Bronze-Altar geweiht. Mit Blick auf die Brandkatastrophe vor rund fünf Jahren sagte er wörtlich: "Heute ist der Schmerz vom 15. April 2019 gelindert." Er sprach von einem besonderen Tag, an dem die Kathedrale ihre Pracht wiederfinde, so wie sie nie jemand gesehen habe. Neben Präsident Macron nahmen an dem Gottesdienst auch rund 150 Bischöfe aus dem ganzen Land und Vertreter zahlreicher Hilfsorganisationen statt. Ebenfalls eingeladen waren Kranke, Obdachlose und Menschen mit Behinderung. Heute Abend wird in dem Gotteshaus die erste Messe für die Öffentlichkeit stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 16:00 Uhr