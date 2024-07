Pariser Dauerregen stört die Eröffnung der Olympischen Spiele kaum

Paris: Im Dauerregen hat Frankreichs Staatspräsident Macron am späten Abend die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Zuvor hattten die frühere Top-Leichtathletin Marie-Jose Prec und Judo-Ikone Teddy Riner das Olympische Feuer entzündet, das dann mit einem Heißluftballon in den Nachthimmel schwebte. Der deutsche IOC-Präsident Bach beschwor bei der Zeremonie die olympische Einheit und erklärte, in einer von Kriegen und Konflikten zerrissenen Welt verdanke man es dieser Solidarität, dass man die Athletinnen und Athleten vereinen könne. Beim Hissen der Olympischen Flagge gab es allerdings einen Patzer: sie wurde zunächst verkehrt herum aufgezogen. Heute abend gehen mit den Luftgewehrschützen und den Schwimmern die ersten deutschen Sportler an den Start.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 09:00 Uhr