Paralympischer Triathlon wird wegen Wasserqualität der Seine verschoben

Zum Sport: Bei den Paralympics in Paris gibt es wie schon bei den olympischen Spielen Probleme mit der Wasserqualität der Seine. Der für morgen geplante Triathlon wurde um einen Tag verschoben. In der Fußball-Bundesliga ist die Serie von Bayer Leverkusen ohne Niederlage gerissen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verlor am Abend zuhause gegen RB Leipzig mit 2:3. Es ist saisonübergreifend die erste Niederlage in der Bundesliga seit mehr als 15 Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 09:00 Uhr