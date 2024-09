Paralympischer Triathlon wird wegen Bakterien im Wasser verschoben

Paris: Die Organisatoren der paralympischen Spiele haben den für heute geplanten Triathlon um einen Tag verschoben. Die Wasserqualität der Seine hat sich nach starken Regenfällen nochmal verschlechtert. Die Triathlon-Wettbewerbe, bei denen die Athleten auch in dem Fluss der französischen Hauptstadt schwimmen müssen, sollen morgen aber nur stattfinden, wenn die Grenzwerte wieder eingehalten werden. Die Belastung mit E.Coli-Bakterien in der Seine ist seit Wochen Thema in Paris. Schon während der Olympischen Sommerspiele gab es Probleme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 12:00 Uhr