Paralympischen Spiele in Paris sind eröffnet

Paris: Mit einer farbenprächtigen Feier sind am Abend in der französischen Hauptstadt die Paralympischen Spiele eröffnet worden. Frankreichs Präsident Macron sprach dabei die traditionelle Begrüßungsformel. Um kurz nach halb zwölf entzündeten fünf Sportler das paralympische Feuer, das in einem Ballon vor dem Hintergrund des Eiffelturms in den Nachthimmel aufstieg. Umrahmt von einem mehrstündigen Showprogramm waren vorher Hunderte Athletinnen und Athleten über die Champs-Elysées zur Place de la Concorde gezogen. Fahnenträger des deutschen Teams waren die Kanutin Edina Müller und der Triathlet Martin Schulz. Bis Sonntag kommender Woche kämpfen etwa 4.400 Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen aus fast 170 Ländern um Gold, Silber und Bronze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 06:00 Uhr