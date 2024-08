Paralympische Spiele von Paris sind eröffnet

Paris: Mit einer mehrstündigen farbenprächtigen Show sind die paralympischen Spiele von Paris eröffnet worden. Frankreichs Präsident Macron sprach dabei die traditionelle Begrüßungsformel. Um kurz nach halb zwölf entzündeten mehrere Sportler das paralympische Feuer, das in einem Ballon vor dem Hintergrund des Eiffelturms in den Nachthimmel aufstieg. Einer der letzten Fackelträger war der deutsche Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm. Für das deutsche Team kämpfen in den nächsten elf Tagen 143 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Medaillen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 01:00 Uhr