Paralympische Spiele in Paris sind eröffnet

Paris: In Frankreich haben die 17. Paralympischen Spiele begonnen. Präsident Macron eröffnete sie am Abend in Paris. Zuvor gab es eine zweieinhalb-stündige Show mit Tanz, Feuerwerk und dem Einzug der Athleten. Die deutsche Mannschaft führten die Kanutin Edina Müller und Triathlet Martin Schulz an. Zehntausende Zuschauer säumten die Parade auf den Champs-Élysées zum Place de la Concorde, dem größten Platz der französischen Hauptstadt. Auch Bundespräsident Steinmeier war dabei. Insgesamt kämpfen bis Sonntag kommender Woche etwa 4.400 Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen aus 168 Ländern um Medaillen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 23:00 Uhr