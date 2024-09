Paralympische Spiele in Paris gehen zuende

Paris: Bei den Paralympischen Spielen stehen heute am letzten Wettkampftag noch 14 Entscheidungen an. Beim Marathon ist Rollstuhlfahrerin, Merle Menje, die einzige deutsche Starterin, und bereits auf dem Stadtkurs durch Paris unterwegs. Bei den Kanuten hoffen für Deutschland Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer auf Medaillen. Am Abend findet dann im Stade de France die Abschlussfeier der Paralympics statt. Die Goldmedaillen-Gewinner im Schwimmen und im Fechten, Elena Krawzow und Maurice Schmidt, sind dabei die Fahnenträger für das deutsche Team.

