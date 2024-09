Paralympics: Team Deutschland holt sieben Medaillen

Zum Sport: Bei den Paralympics in Paris hat das deutsche Team am gestriegen Wettkampftag sieben Medaillen gewonnen. Am Abend holte Sprinter Felix Streng - Bronze über 100 Meter. Zuvor hatte Schwimmer Josia Topf - Silber über 50 Meter Rücken und damit seine zweite Medaille gewonnen. Edelmetall für deutsche Athleten gab es unter anderem auch im Badminton und im Triathlon. In der Fußball-Bundesliga der Frauen gab es gestern Abend eine Überraschung: Titelanwärter VfL Wolfsburg musste sich zum Saisonauftakt zuhause gegen Werder Bremen mit einem 3:3 begnügen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 06:00 Uhr