Paralympics starten mit Eröffnungsfeier in Paris

Paris: Zur Stunde beginnen in der französischen Hauptstadt die Paralympics. Auf den Champs-Élysées gibt es zur Eröffnung eine Parade in Richtung Place de la Concorde. Zehntausende Menschen werden in den nächsten drei Stunden den Einmarsch der Athleten verfolgen, ehe dann vor dem Louvre das Olympische Feuer entzündet wird. Unter den Gästen ist auch Bundespräsident Steinmeier. Bis Sonntag in einer Woche kämpfen rund 4.400 Sportlerinnen und Sportler mit körperlicher Behinderung in Paris um die Medaillen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 20:00 Uhr