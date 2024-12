Papst wirbt auf Korsika für Zusammenarbeit

Ajaccio: Papst Franziskus hat auf Korsika für eine Zusammenarbeit zwischen zivilen und kirchlichen Behörden geworben. Diese müssten im Sinne des Gemeinwohls kooperieren, sagte Franziskus vor rund 9.000 Gläubigen in Ajaccio. Gleichzeitig müssten beide Seiten die Grenzen ihrer Kompetenz wahren. In Frankreich gilt der sogenannte Laizismus, also die strenge Trennung von Kirche und Staat. Das ist immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen, etwa wenn es um islamische Symbole wie das Kopftuch geht. Der Besuch Franziskus' war der erste eines Papstes auf Korsika überhaupt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2024 02:00 Uhr