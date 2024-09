Papst sagt Termine ab

Rom: Wegen einer leichten Grippe hat Papst Franziskus alle heutigen Termine abgesagt. Wie der Vatikan mitteilte, wolle sich der 87-jährige Pontifex so außerdem vor seiner mehrtägigen Auslandsreise schonen. Am Donnerstag will Franziskus zunächst nach Luxemburg und dann nach Belgien reisen. Er hatte in den vergangenen Monaten schon häufiger Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Franziskus ist der älteste Papst seit mehr als einem Jahrhundert.

