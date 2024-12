Papst ruft zu Gebeten für weltweite Waffenruhe auf

Rom: Papst Franziskus hat erneut die Grausamkeit des Gaza-Kriegs kritisiert und eine weltweite Waffenruhe für die bevorstehenden Festtage gefordert. Das Oberhaupt der Katholiken rief dazu auf, zu beten, dass es an Weihnachten einen Waffenstillstand an allen Kriegsfronten gebe. Franziskus sagte im Vatikan, er denke mit Schmerz an Gaza, an Kinder unter Maschinengewehrbeschuss und an Bombardierungen von Schulen und Krankernhäusern. Nach ähnlichen Aussagen gestern hatte Israels Außenministerium dem Papst Einseitigkeit vorgeworfen. Unterdessen ist das römisch-katholische Oberhaupt im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, zu einem Solidaritätsbesuch zu Katholiken im Gazastreifen gereist. Dem Vatikan zufolge war dem Patriarchen von Jerusalem die Einreise nach Gaza zunächst durch Israel verweigert worden.

