Papst ruft zu besserer Bezahlung von Arbeitsmigranten auf

Singapur: Auf der letzten Station seiner Asien-Pazifik-Reise hat sich Papst Franziskus für eine bessere Bezahlung von Gastarbeitern ausgesprochen. In einer Rede in Singapur betonte das katholische Kirchenoberhaupt, dass hier rund 1,5 Millionen Arbeitsmigranten lebten. Diese hätten dabei geholfen, den Staat zu einem der fortschrittlichsten Wirtschaftszentren der Welt zu machen, und sollten einen fairen Lohn erhalten. In Singapur gibt es keinen Mindestlohn. Bei einer Messe im Nationalstadion rief der Papst zu gegenseitigem Respekt und zu Mitmenschlichkeit auf. Dazu gehöre, die Schwächsten der Gesellschaft nicht zu vergessen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 21:00 Uhr