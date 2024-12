Papst reist erstmals nach Korsika

Ajaccio: Papst Franziskus reist heute auf die französische Mittelmeerinsel Korsika. Vor ihm war noch nie ein Papst auf der Mittelmeerinsel. Franziskus nimmt dort an einer eintägigen Konferenz zur Volks-Frömmigkeit teil. Laut Vatikan ist das ein Thema, das dem Papst besonders am Herzen liegt. Er trifft auch mit Frankreichs Staatspräsident Macron zusammen, der dafür eigens aus Paris anreist. Dabei soll es neben internationalen Themen auch um den Zustand der katholischen Kirche in Frankreich gehen, die nach zahlreichen Missbrauchsskandalen stark unter Druck geraten ist.

