Papst Franziskus setzt Asienreise in Ost-Timor fort

Dili: Papst Franziskus hat seine bisher längste Auslandsreise in Ost-Timor fortgesetzt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche landete am Morgen deutscher Zeit in dem südostasiatischen Inselstaat. Fast alle der 1,5 Millionen Einwohner sind katholisch. Es wird erwartet, dass knapp die Hälfte in die Hauptstadt Dili reist, um den Papst zu sehen. Nach seinem Besuch in Ost-Timor beendet Franziskus seine Auslandsreise in Singapur. Insgesamt legt der 87-Jährige in zwölf Tagen etwa 32.000 Kilometer zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 09:00 Uhr