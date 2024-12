Papst Franziskus ruft zu Frieden auf

Rom: Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft zum Frieden aufgerufen. Vom Balkon des Petersdoms aus forderte er die Menschen dazu auf, Hoffnung statt Angst zu haben. Und er appellierte an die Kriegsparteien: Die Waffen in der Ukraine müssten schweigen, sagte er, ebenso im Nahen Osten. Die von der Hamas verschleppten Geiseln müssten freigelassen und die humanitäre Lage verbessert werden. - Im palästinensischen Westjordanland feierten die Christinnen und Christen Bethlehems zum zweiten Mal in Folge ein trauriges Weihnachtsfest. In der Geburtsstadt Jesu wurden wegen des anhaltenden Krieges in Gaza alle öffentlichen Feierlichkeiten abgesagt. Das katholische Oberhaupt in Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, sprach der Bevölkerung Mut zu. Friede sei möglich, sagte er, die Menschen müssten ihn wollen.

