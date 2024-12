Papst Franziskus ruft bei Christmette zu mehr Hoffnung auf

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat die Christen weltweit dazu aufgerufen, Hoffnung zu verbreiten. Besonders solle sie dorthin getragen werden, wo sie verloren gegangen sei, sagte er in der Christmette im Petersdom. Zugleich prangerte er die Gier nach Geld an. Die Welt sei entstellt durch die Logik des Profits. Besonders litten die ärmsten Länder, die durch ungerechte Schulden belastet seien, so der Pontifex. Zuvor hatte der 88-Jährige im Rollstuhl sitzend das sogenanntes Heilige Jahr eingeläutet, in dem er die Heilige Pforte des Petersdoms öffnete. Die Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Nach katholischem Verständnis können Gläubige währenddessen durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen.

