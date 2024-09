Papst Franziskus ist unterwegs nach Indonesien

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat die bisher längste Auslandsreise seiner Amtszeit begonnen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will in den kommenden zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird der 87-Jährige im muslimischen Indonesien erwartet. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Auf der Reise solle es um ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen gehen.

