Papst Franziskus ist in Indonesien eingetroffen

Jakarta: Papst Franziskus ist zu einem Besuch in Indonesien eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche landete mit einer Sondermaschine in Jakarta. Dort beginnt für den Papst seine bislang längste Auslandsreise. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt, nur ein kleiner Teil der Bewohner sind Katholiken. Bei Franziskus´Reise soll es vor allem um das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionen gehen. Anschließend sind Besuche in Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 08:00 Uhr