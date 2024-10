Papst Franziskus empfängt Selenskyj im Vatikan

Rom: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Es ist Selenskyjs zweite Privataudienz beim Papst. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hat das Kirchenoberhaupt wiederholt Friedensappelle abgegeben. Die Form dieser Aufrufe stieß in Kiew allerdings immer wieder auf Kritik. So forderte der Papst die Ukraine im März auf, "die weiße Fahne zu hissen und zu verhandeln". Das löste eine diplomatische Krise in den Beziehungen aus. Im Rahmen seiner jüngsten Europareise kommt Selenskyj heute Nachmittag nach Berlin. Zuvor standen London, Paris und Rom auf dem Programm. Der Präsident wirbt um weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 12:00 Uhr