Papst Franziskus bricht zu bislang längster Reise auf

Rom: Papst Franziskus wird am Abend zu seiner längsten Auslandsreise in seiner bisherigen Amtszeit aufbrechen. Insgesamt zwölf Tage lang besucht er dann die Länder Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Im Fokus stehen der Dialog mit dem Islam und die Folgen des Klimawandels. Geplant sind aber auch Treffen mit Katholiken in den südostasiatischen Ländern. Franziskus will damit die Bedeutung der Region für die Katholische Kirche hervorheben. Dort nimmt die Zahl der Gläubigen weiter zu. Begleitet wird der Pontifex von seinen persönlichen Sekretären und einem medizinischen Team. Franziskus hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der 87-Jährige nutzt den Rollstuhl. Seine Reise war eigentlich auch für 2020 geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 16:00 Uhr