Papst Franziskus besucht Korsika

Ajaccio: Papst Franziskus ist zu einem eintägigen Besuch auf Korsika eingetroffen. Auf der französischen Mittelmeerinsel will er nach Vatikan-Angaben die Abschlussrede eines Kolloquiums zur Volksfrömmigkeit im Mittelmeerraum halten. Geplant ist auch ein kurzes Treffen des Papstes mit Präsident Macron - auf dem Flughafen bevor er wieder in den Vatikan aufbricht. Zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame vor einer Woche in Paris war Franziskus trotz Einladung von Macron nicht erschienen. Französische Medien sprachen von einem Affront. Als Franziskus stattdessen einen Besuch auf Korsika ankündigte, habe sich im Gegenzug die Zustimmung aus dem Elysee-Palast verzögert, die aus protokollarischen Gründen erforderlich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 11:00 Uhr