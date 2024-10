Papst fordert Waffenstillstand im Nahen Osten

Rom: Papst Franziskus hat einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten gefordert. Er solle an allen Fronten, auch im Libanon gelten, sagte das Kirchenoberhaupt während des Angelus-Gebetes am Petersplatz in Rom. Die meisten Opfer der Angriffe seien unschuldige Zivilisten, betonte der Papst. Franziskus appellierte an die internationale Gemeinschaft, der Spirale der Rache ein Ende zu setzten. Außenministerin Baerbock nahm den morgigen Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel zum Anlass, um jüdischen Menschen in Deutschland und dem israelischen Volk ihre Unterstützung zuzusichern. Kanzler Scholz erklärte in seinem Podcast, es dürfe niemals sein, dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens in Deutschland in Angst und Schrecken leben müssten.

