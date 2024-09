Papst feiert größten Gottesdienst seiner Asien-Reise

Dili: Papst Franziskus hat die Menschen in Osttimor für ihren Kinderreichtum gelobt. Bei einem Gottesdienst unter freiem Himmel nahe der Hauptstadt wandte sich der 87jährige an die begeisterte Menge mit den Worten: "Ihr seid ein junges Land, in dem man in jeder Ecke das Leben pulsieren und aufblühen sieht." An der Messe nahmen laut offiziellen Angaben rund 600.000 Menschen teil. Das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung von Osttimor mit insgesamt 1,4 Millionen Menschen. In dem asiatischen Land gehören fast 100 Prozent der Einwohner der katholischen Kirche an. Knapp 700.000 Menschen in Osttimor sind jünger als 15 Jahre.

