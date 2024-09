Palästinenser nehmen neuen Platz in UN-Vollversammlung in New York ein

New York: Die Palästinenser haben ihren Sitz in der UN-Vollversammlung eingenommen. Ihr Platz ist nun zwischen den Delegierten der Mitgliedstaaten - und nicht dahinter in den Reihen der Beobachter. Die UN-Vollversammlung hatte sich im Mai mit großer Mehrheit für eine Aufnahme der Palästinenser ausgesprochen. Im UN-Sicherheitsrat hatten die USA allerdings ihr Veto gegen eine Vollmitgliedschaft eingelegt. Der neue Platz ist daher weitgehend symbolisch. Der ägyptische UN-Botschafter Mahmud bezeichnete die Neuerung dennoch als historisch. Vor dem palästinensischen Gesandten steht die Aufschrift "Staat Palästina". Das ist außergewöhnlich, da die Unabhängigkeit des Staates nicht von allen UN-Mitgliedsstaaten anerkannt wird.

