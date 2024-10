Palästinenser melden zahlreiche Tote bei Angriff im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Gebäude im Gaza-Streifen sind nach palästinensischen Angaben am frühen Morgen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. 93 weitere seien verletzt worden. Bei den Gebäuden habe es sich um eine Schule und eine Moschee gehandelt, wo jeweils Flüchtlinge kampiert hätten. Anwohner sagten, es sei die schlimmste Nacht seit langem gewesen. Israels Militär erklärte hingegen, man habe Hamas-Terroristen präzise angegriffen. Diese hätten in den beiden Gebäuden Kommando- und Kontrollzentren betrieben. Unterdessen hat die Armee eine Verstärkung ihrer Truppen in der Nähe zum Gaza-Streifen bekanntgegeben. Aufgabe der Soldaten sei es, die israelischen Gemeinden dort und das Grenzgebiet zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 17:00 Uhr