Palästinenser in Gaza feiern Waffenruhe und maskierte Kämpfer

Tel Aviv: Im Gazastreifen haben Menschen mit Umzügen den Beginn der Waffenruhe gefeiert. An einigen der Paraden nahmen auch maskierte Kämpfer teil. Bereits am Morgen hatten sich einige Einwohner auf den Weg zurück in ihre Häuser gemacht, aus denen sie vor der Gewalt geflohen waren. Einer der Rückkehrer sagte einem Reporter, die Leute seien ungeduldig; sie wollten, dass dieser - so wörtlich - Wahnsinn aufhöre. Unterdessen hat in Israel das Forum der Geisel-Familien die Namen von drei jungen Frauen bestätigt, die die Hamas im Laufe des Tages freilassen wird. Die Terrororganisation hatte die Namensliste zuvor übermittelt. Die Feuerpause war am Vormittag nach mehrstündiger Verzögerung in Kraft getreten. Wegen der Verspätung war die israelische Armee zunächst weiter gegen Ziele im Norden und Zentrum des Gazastreifens vorgegangen. Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz kamen dabei innerhalb von rund drei Stunden 19 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 14:00 Uhr