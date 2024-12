Palästinenser berichten von folgenschwerem Beschuss im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei einem israelischen Bombenangriff im Norden des Gazastreifens sind einem palästinensischen Bericht zufolge mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge wurde ein Wohnblock getroffen. Unter den Trümmern sollen sich noch Bewohner befinden. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen. Die Weltgesundheitsorganisation teilte unterdessen mit, es habe Panik in einer Klinik im Norden des Gazastreifens gegeben, weil sich Berichte über einen bevorstehenden Angriff verbreitet hatten. Laut WHO kletterten Menschen über Mauern, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei soll es Tote gegeben haben. Zu den Flüchtenden gehörten demnach auch zwei indonesische Chirurgen, die dort erst kurz zuvor ihre Arbeit aufgenommen hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 13:00 Uhr