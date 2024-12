Paketzusteller überdurchschnittlich oft krank in der Vor-Weihnachtszeit

München: Vor Weihnachten sind Paketzusteller in Bayern überdurchschnittlich oft krank. Das zeigen Zahlen des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Im Vergleich zu anderen Branchen beträgt das Plus bei den Fehlzeiten etwa 33 Prozent. Als Gründe nennt der Barmer-Landesgeschäftsführer Kindshofer permanenten Zeitdruck, Stress im Straßenverkehr, schwere Lasten und das ständige Ein- und Aussteigen aus den Fahrzeugen. Kindshofer appellierte an die Verbraucher, die Paket- und Postboten zu entlasten. Sie könnten möglichst viele Artikel in einer Bestellung zusammenfassen, die Wege zum Haus frei halten von Eis und Schnee und Pakete für Nachbarn entgegennehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 13:00 Uhr