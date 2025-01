Oxfam prangert Treibhausgas-Emissionen der Reichen an

Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat schon heute - zehn Tage nach Jahresbeginn - seinen fairen Anteil an einem noch verträglichen Treibhausgasbudget für 2025 verbraucht. Ein Mensch der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung braucht für seinen Anteil dagegen fast drei Jahre. So berichtet es die Hilfsorganisation Oxfam. Ihr zufolge sind die Superreichen für mehr als doppel so viele Treibhausgas-Emissionen verantwortlich wie der ärmere Teil der Menschheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 11:00 Uhr