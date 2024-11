Oswald Egger wird mit Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet

Darmstadt: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht am Nachmittag im Staatstheater den Georg-Büchner-Preis an Oswald Egger. Der in Südtirol geborene Autor erweitere seit seiner ersten Veröffentlichung 1993 die Grenzen der Literaturproduktion, so die Jury. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Egger ist Professor für Sprache und Gestaltung in Kiel und hat zahlreiche Lieder und Gedichte veröffentlicht.

