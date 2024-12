Ostseestaaten wollen Sabotage mit Schiffen vereiteln

Vilnius: Nach mutmaßlichen Sabotageakten an Unterseekabeln in der Ostsee wollen die baltischen und skandinavischen Staaten Schiffsbewegungen verstärkt überwachen. Dem litauischen Regierungschef Paluckas zufolge arbeiten die Länder an einem gemeinsamen Aktionsplan, um den Schutz der Energieinfrastruktur sicherzustellen. Dafür wollen die Staaten stärker beobachten, wo Schiffe manövrieren und welche Risiken damit verbunden sein könnten. Auch Offshore-Windparks sollen besser geschützt werden. In Litauen und anderen Ostsee-Anrainerstaaten herrscht Alarmbereitschaft wegen möglicher Sabotageakte, nachdem in letzter Zeit mehrfach Stromkabel, Gaspipelines und Telekommunikationsverbindungen beschädigt worden waren. Erst vergangene Woche war die Stromleitung "Estlink 2" zwischen Estland und Finnland unterbrochen worden.

