Ostseerat spricht über Umgang mit Russland

Porvoo: Die Außenminister des sogenannten Ostsee-Rates beraten in Finnland darüber, wie sie gemeinsam Bedrohungen aus Russland abwehren können. Dabei soll es um eine stärkere Krisenvorsorge und Widerstandsfähigkeit gehen - etwa im Kampf gegen Cyberangriffe, Sabotage und Desinformation. Am Mittag will sich Außenministerin Baerbock vor der Presse zu den Ergebnissen äußern. Mitglieder des Ostseerats sind neben Deutschland unter anderem Dänemark, Estland, Finnland, Litauen und Polen. Vor gut zwei Jahren trat 2022 Russland aus dem Rat aus. Zuletzt gab es immer wieder Differenzen mit Moskau - etwa wegen der einseitigen Anpassung von Seegrenzen oder Störungen in der GPS-Satellitennavigation.

