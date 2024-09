Osteuropa kämpft gegen das Hochwasser

Prag: Weite Teile Osteuropas kämpfen nach tagelangem Starkregen gegen Hochwasser und Überschwemmungen an. In Tschechien ist die Stadt Krnov mit ihren 23.000 Einwohnern fast vollständig überflutet. Kritisch ist die Lage auch an vielen anderen Orten im Osten des Landes entlang der Flüsse Opava und Ostrava. Die Regierung in Prag will heute über Nothilfen für die Betroffenen entscheiden. Auch in der Slowakei, Polen und Rumänien sind ganze Landstriche überschwemmt. In der österreichischen Hauptstadt Wien sind nach Medienberichten mehrere Kreuzfahrtschiffe gestrandet. Die Passagiere müssen vorerst an Bord bleiben. Das Bundesland Niederösterreich gilt als Katastrophengebiet: Dort wurden zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht. Bei St. Pölten ist ein Damm gebrochen. Am Stausee Ottenstein muss Wasser durch Klappen abgelassen werden, um eine plötzliche Flutwelle zu verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 07:00 Uhr