Ost-Ministerpräsidenten forderen Korrekturen bei Krankenhausreform

Wittenberg: Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, hat nach den Beratungen der Ost-Länderchefs Korrekturen bei der geplanten Krankenhausreform des Bundes gefordert. Den bisherigen Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach sieht er als massiven Eingriff in die Planungshoheit der Länder. Haseloff forderte außerdem schnelle, deutliche Veränderungen bei der Migrationspolitik. Bisher seien die Ängste der Bürger hier nicht ernst genug genommen worden. Das zeige sich in den Umfrage- und Wahlergebnissen der AfD. Bundeskanzler Scholz versprach Abhilfe bei der Landarztquote und Berücksichtigung der Bedenken bei der Klinikreform. Er verwies auf erfolgreiche Investitionen bei der Halbleiterproduktion im Osten und der Folge, dass es keinen Mangel an Stellen, sondern an Fachkräften gebe. Die Sicherheit, eine gute Zukunft zu haben, müsse aber für die Bürger im Alltag spürbarer werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 17:00 Uhr