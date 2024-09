Organisationen warnen vor Einschränkungen des Asylrechts

Berlin: In der Migrationsdebatte warnen zahlreiche Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen die Bundesregierung davor, das Asylrecht einzuschränken. So veröffentlichten Amnesty International, die Diakonie, der Paritätische Gesamtverband und 24 weitere Verbände einen gemeinsamen Aufruf. Darin heißt es, das Recht in Deutschland und Europa, Schutz vor Menschenrechtsverletzungen zu suchen, gehöre nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zur "DNA unserer Demokratie". Vorschläge wie Zurückweisungen von Schutzsuchenden an deutschen Grenzen verstießen eindeutig gegen europäisches Recht und menschenrechtliche Grundprinzipien. Morgen berät die Bundesregierung erneut mit Vertretern von CDU und CSU unter anderem über die Forderung, Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen.

