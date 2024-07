Organisation Amerikanischer Staaten erkennt Maduros Wahl nicht an

Washington: Die Organisation Amerikanischer Staaten erkennt die umstrittene Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Maduro nicht an. Das gab der Bund von 34 nord- und südamerikanischen Staaten bekannt, nachdem dessen Wahlbeobachter ihren Bericht vorgelegt hatten. Venezuelas Behörden hätten die detaillierten Ergebnislisten noch immer nicht vorgelegt, hieß es. Und die wenigen bereits vorgelegten Resultate wiesen mathematische Fehler auf. Morgen will der Staatenbund zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, um über die - so wörtlich - "völlig verfälschten" Wahlergebnisse zu beraten. Die gestrigen Proteste in Venezuela hat Maduro offenbar mit aller Härte niederschlagen lassen. Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 130 weitere festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 19:45 Uhr