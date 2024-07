Orban besucht erstmals Ukraine - Russland greift Flugplätze an

Kiew: Der ungarische Regierungschef Orban ist zum ersten Mal seit dem russischen Angriff in die Ukraine gereist. In der Hauptstadt Kiew will er mit Präsident Selenskyj über die Beziehung der beiden Länder und die Chance auf Frieden mit Russland sprechen. Orban kritisiert die EU-Militärhilfen an die Ukraine massiv und pflegt nach wie vor enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Putin. Unterdessen hat das russische Militär ukrainische Luftwaffenstützpunkte angegriffen und angeblich fünf Kampfjets zerstört. Die Ukraine soll in Kürze neue Flugzeuge aus westlicher Produktion erhalten. Russland hat bereits angekündigt, diese ebenfalls gezielt zu zerstören.

