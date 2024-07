Orban besucht erstmals seit Kriegsbeginn die Ukraine

Kiew: Der ungarische Regierungschef Orban ist in der Früh in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist sein erster Besuch seit Beginn des Krieges. Nach Angaben von Orbans Sprecher will der Ministerpräsident in Kiew Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj führen - und zwar auch über die Chance, Frieden zu schaffen. Ungarn hat gestern turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Orbans Regierungskurs gilt als russlandfreundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 09:00 Uhr